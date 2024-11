Mathias Olivera, instancabile: dal Sudamerica al Napoli senza perdere un colpo

Mathias Olivera continua a stupire, confermandosi come uno dei protagonisti della stagione del Napoli.

L’esterno uruguaiano, reduce dagli impegni con la nazionale, è rientrato giovedì scorso da un lungo viaggio intercontinentale e, senza accusare la stanchezza, è subito sceso in campo contro la Roma con una prestazione di altissimo livello.

Ottima crescita

Il Corriere dello Sport sottolinea la crescita e il rendimento del laterale, che si sta rivelando una pedina fondamentale nello scacchiere di Antonio Conte.

La sinergia tattica a distanza tra Conte e il ct dell’Uruguay, Marcelo Bielsa, sembra aver plasmato un giocatore completo: Olivera si distingue per la sua duttilità, alternandosi tra il ruolo di esterno e di terzino, dimostrando generosità, maturità e un’eccezionale freschezza atletica.

Grazie alle sue prestazioni, Olivera è ormai un insostituibile per Conte. Proprio per questo, il Napoli sta già lavorando per prolungare il suo contratto. L’accordo attuale, in scadenza nel 2027, potrebbe essere presto rivisto con l’intenzione di blindare il giocatore e garantirsi la sua continuità in azzurro per il futuro.