Mathias Olivera, la Juventus sfida il Napoli

Mathias Olivera è vicinissimo al Napoli, ma la Juventus sembrerebbe pronta a fare uno sgarbo. Fatti dei sondaggi con il Getafe

Mathias Olivera del Getafe è vicinissimo all’approdo al Napoli, ma nelle ultime ore sembrerebbero esser iniziati dei sondaggi di un’altra squadra. La Juventus, infatti, sembrerebbe interessata ad acquistare il terzino sinistro uruguaiano.

I bianconeri avrebbero chiesto delle informazioni al Getafe, in vista anche del prossimo addio di Alex Sandro. Il giocatore piace parecchio alla dirigenza, quindi si prospetta una sfida tutta italiana con il Napoli. Cosa sicura che il Getafe lo cederà per la prossima estate.

Una sfida agguerrita

Il Napoli è fortissimo sul giocatore. Non pochi i sondaggi degli scorsi mesi degli azzurri, che avrebbero già anche trovato un accordo con l’entourage del giocatore. Mathias Olivera, infatti, è nel corso di una buona stagione con il Getafe e punta ad arrivare in una big. Il Napoli avrebbe deciso di fare dell’uruguaiano il primo colpo della prossima stagione, ma dovrà fare i conti con la società spagnola e i bianconeri.

Il classe ’97 è valutato 12 milioni e quasi sicuramente il Getafe sfrutterà l’inserimento bianconero per creare un’asta al rialzo. La scadenza del contratto è lontana, fissata per il Giugno 2025. Ci sono dunque tutti i presupposti per far sì che l’operazione si infiammi.

Nelle ultime ore sono circolate le indiscrezioni di una semplice possibile operazione di disturbo della Juventus, ma appare improbabile vista la voglia di vendere Alex Sandro e di sostituirlo. Oltre a Olivera, la dirigenza bianconera avrebbe puntato anche Renan Lodi dell’Atletico Madrid. Il brasiliano però appare ben più difficile e oneroso, cosa che potrebbe portare gli zebrati a spingere per chiudere per Olivera.