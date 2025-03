Mathías Olivera rinnova il contratto con il Napoli fino al 2030

Mathías Olivera continuerà a vestire la maglia del Napoli fino al 2030. La società partenopea ha ufficializzato il rinnovo del terzino uruguaiano, confermando quanto già anticipato dal direttore sportivo Giovanni Manna all’inizio di febbraio. La SSC Napoli ha reso noto il prolungamento con un comunicato ufficiale: “La SSC Napoli comunica di aver prolungato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Mathías Olivera fino al 30 giugno 2030. Il 15 agosto 2022 il suo debutto in maglia azzurra, in occasione della vittoria esterna per 2-5 al Bentegodi contro l’Hellas Verona. Olivera ha disputato 90 presenze con il Napoli, realizzando 3 reti e fornendo 6 assist. Congratulazioni, Mati!”.

L’accordo tra il difensore e il club campione d’Italia arriva in un momento cruciale per la squadra, impegnata nella lotta scudetto. Olivera, che ha dimostrato grande affidabilità e spirito di sacrificio, è diventato una pedina fondamentale nello scacchiere azzurro. Il suo rinnovo garantisce continuità in un reparto che potrebbe subire cambiamenti nella prossima finestra di mercato. Si sta riprendendo adesso dall’infortunio per cui nelle prossime partite sarà nuovamente a disposizione di Conte.

Durante un’intervista rilasciata a Sky Sport, Giovanni Manna aveva già anticipato la buona riuscita della trattativa: “I rinnovi fanno parte del lavoro ordinario, su Olivera manca solo l’annuncio, abbiamo praticamente fatto tutto”. Il dirigente ha inoltre fatto il punto sulle altre trattative in corso, evidenziando come il Napoli stia lavorando per consolidare la propria rosa.

Manna ha parlato anche della situazione di altri giocatori chiave: “Con Meret stiamo parlando, mentre per Anguissa è una situazione diversa, ne parleremo con calma perché non c’è fretta. Si programma per fare tutto nei tempi migliori possibili”. Queste parole confermano la volontà della società di pianificare con attenzione il futuro, evitando decisioni affrettate.

Il rinnovo di Olivera rappresenta un segnale di stabilità e progettualità per il Napoli, che punta a mantenere una rosa competitiva. Il terzino uruguaiano, arrivato nell’estate del 2022 dal Getafe, si è affermato come un elemento prezioso per il club e i tifosi si aspettano che possa continuare a offrire prestazioni di alto livello nei prossimi anni.