Matic, Mourinho lo vuole ma ci sono problemi

Nemanja Matic andrà in scadenza con il Manchester United e la Roma sembra in pole per prenderlo nella prossima sessione estiva

La Roma ha bisogno di un regista. Il solo Tammy Abraham non può sopperire con i propri gol alla mancanza di un gioco stabile e dunque nella prossima sessione estiva arriverà qualcuno.

Il preferito di José Mourinho sembra essere Nemanja Matic. Il centrocampista serbo andrà in scadenza non il Manchester United e sarà libero di accasarsi dove vuole. Il tecnico portoghese lo punta fortemente, ma sembrano esservi dei problemi sulla fattibilità dell’affare.

Stipendio elevato e età che avanza

Matic continua ad essere un buon giocatore, nonostante sia evidente come sia in netto calo. Ormai alle porte dei 34 anni sembra non offrire le stesse prestazioni di una volta, ma la Roma vorrebbe comunque prenderlo per avere un profilo di alta esperienza anche solo per dar forza e maturità ad uno spogliatoio relativamente giovane.

Il calciatore serbo e il tecnico portoghese si già conoscono. Mourinho ha allenato Matic già ai tempi del Manchester United e del Chelsea e resta la chiave di tutto. Allo United prende 7 milioni di euro, ma potrebbe abbassare le sue pretese pur di sposare la causa giallorossa. Nonostante l’età si ritrova ad essere integro fisicamente.

A testimoniare il suo calo anche l’impiego sempre meno costante. Sono 32 le partite in stagione, distribuite su 1666 minuti totali. Gli infortuni sono pochi, ma così come anche il tempo in campo. Sono tante le perplessità su di lui, nonostante Mourinho straveda per lui e creda abbia ancora le motivazioni necessarie.