Matic può salutare, la Roma si butta su Habib Diarra?

Tiene banco il caso Nemanja Matic, su cui sembra possa esserci un possibile trasferimento. Nel caso in cui il giocatore dovesse salutare, i giallorossi proverebbero un approccio per Habib Diarra dello Strasburgo

Il futuro di Matic potrebbe essere lontano dalla sponda giallorossa della capitale. Secondo quanto riportato da Foot Mercato, infatti, il 35enne è interessato e sedotto dal progetto del Rennes e dall’offerta proposta dal club francese.

Alla base della decisione di partire o meno per la Francia ci sarebbero motivi familiari del giocatore, che prima scegliere avrebbe dichiarato la sua volontà di poter discutere di questa operazione insieme a Josè Mourinho. Il serbo ha inoltre saltato l’amichevole contro il Tolosa per problemi legati alla sua condizione fisica e sembra possa essere messo alla porta se lo chiedesse. Nel caso, i giallorossi hanno già pronto il sostituto.

Habib Diarra torna di moda

Il nome del primo giocatore che potrebbe sostituire Nemanja Matic sarebbe quello di Habib Diarra. Mediano in forza allo Strasburgo e che interessa anche al Lens e alla Juventus. I giallorossi lo osservano da tempo immemore e se partisse Matic potrebbero affondare il colpo.

Matic, però, come detto vuole prima dialogare al meglio con Mourinho. Il giocatore sembrerebbe voler capire meglio la situazione e se vi sia la possibilità di una permanenza nella capitale. I nervi sono tesissimi, con Matic che sembra aver fatto arrabbiare Mourinho per via dell’apertura al Rennes. Non solo Diarra, però, per sostituirlo. Sulla lista della Roma ci sarebbero anche, in pole, Paredes, Florentino e Dominguez.