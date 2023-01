Matic vicino al rinnovo con la Roma

Nemanja Matic potrebbe rinnovare con la Roma. Il calciatore serbo potrebbe quindi rimanere un’altra stagione nella capitale

Ad aprire alla questione c’è Tuttomercatoweb, che parla di come il calciatore potrebbe rinnovare. Ecco cosa è stato detto: “utilizzato in tutte e 18 le gare del campionato, anche se solo una volta da titolare nelle ultime dieci. Tuttavia, l’importanza del giocatore nel gruppo giallorosso è stata testimoniata da ogni elemento della rosa, dai più giovani in particolare. Secondo quanto raccolto dal portale, il rinnovo automatico tuttavia non scatterebbe alla prossima partita giocata. Servono più presenze (il traguardo quindi non è vicino) per far scattare la clausola, ma a differenza della situazione di Smalling, l’eventuale rinnovo non dipenderà dal serbo”.

Intanto c’è chi parla di una presunta clausola per il rinnovo unilaterale almeno fino al 2024, che sarebbe l’ideale per la società giallorossa. Il centrocampista serbo si sta rivelando un valore aggiunto, risultando essere uno dei migliori della rosa nonostante l’età avanzata. Ora per lui si prospetta una permanenza nella capitale, con i tifosi che possono esultare.

Sogno scudetto

“Vogliamo che i vostri sogni sullo scudetto diventino presto realtà” ad inizio stagione esordiva così, aprendo alla possibilità di vedere nuove vittorie da parte dei capitolini. “Faremo di tutto per vincere contro il Napoli”, aggiungendo anche queste parole. Poi rincara la dose: “È un orgoglio far parte di questa squadra, mi auguro di aiutare la Roma a vincere trofei e speriamo bene già per la gara di domenica. Ma voglio che i vostri sogni sullo scudetto possano diventare presto realtà”.