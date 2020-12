Matilda De Angelis, l’ultimo scatto su Instagram: selfie senza filtri

L’ultimo volto noto che ha voluto lanciare un messaggio di body positive è stato quello di Matilda De Angelis. L’attrice ha infatti deciso di mostrarsi al naturale, evidenziando così l’acne presente sul volto. Un messaggio d’impatto in cui la 25enne ha deciso di abbandonare i classici filtri presenti nei social, mostrandosi così con tutte le imperfezioni.

“Un’attrice con il volto mangiato dall’acne” – Come già già accaduto qualche mese fa, quando Aurora Ramazzotti ha deciso di postare sui social una foto privo di alcun filtro o trucco, anche Matilda ha voluto lanciare un messaggio di positive body. Con il suo gesto, l’attrice di Netflix ha voluto far capire che il primo passo per accettarsi è quello di mettere a nudo le proprie imperfezioni. Un messaggio forte se a farlo sono volti noti, immersi in un mondo dove si lavora anche con la propria immagine.

La De Angelis ha quindi voluto condividere uno scatto in cui mostra il viso segnato dall’acne, accompagnando il tutto da una lunga didascalia, una sorta di spinta ad accertarsi per come si è, senza vergognarsi:

“Ci sono cose che non si possono controllare e quest’anno ce l’ha insegnato bene. Ci sono cambiamenti che dobbiamo accettare nella nostra vita e, insieme ad essi, la percezione di noi stessi e del mondo che ci circonda. Accadono cose paradossali nella vita no? Bene, per me essere un’attrice e lavorare con il volto mangiato dall’acne è una di queste. Ogni giorno devo svegliarmi e presentarmi prima davanti allo specchio e poi davanti alla macchina da presa con tutto il carico emotivo che già comporta ed essere “splendida”, in parte e concentrata insieme a tutte le mie paure e insicurezze letteralmente a fior di pelle. Ci sono problemi ben più grandi nella vita, ne sono consapevole, ma volevo condividere questa piccola verità forse per sentirmi più forte, forse per accettarmi meglio. Le nostre paure ci possono paralizzare o possono diventare una grande forza, sta a noi scegliere la strada. E praticare tanta gratitudine per tutte le cose belle che ci accadono e magari, anche per quelle brutte”.

Come già accaduto alle altre sue colleghe, anche Matilda De Angelis ha ricevuto migliaia di commenti positivi. Sono stati tanti, infatti, ha complimentarsi per il messaggio che la giovane ha voluto condividere.