Matip, pronti al derby di mercato tra Roma e Lazio

Joel Matip sarebbe intenzionato a lasciare il Liverpool a parametro zero a fine stagione, con Roma e Lazio pronte ad offrirgli un contratto nel caso in cui decidesse di venire in Italia

Joel Matip lascerà il Liverpool a fine stagione, terminando il suo ciclo in Inghilterra. Probabile non rimanga in Premier League, anche se non è da scartare l’idea, con varie squadre che sono intenzionate a prenderlo. L’infortunio al crociato lo ha frenato parecchio quest’anno, anche se i reds non hanno mai dato un effettivo messaggio di voler rinnovare.

Tanto che varie squadre hanno iniziato i contatti con il difensore naturalizzato tedesco ma di origini camerunensi. Tra le squadre presenti ci sono anche Roma e Lazio, che sarebbero intenzionate a prelevarlo nel caso in cui ci fosse un’apertura da lui stesso. Nei prossimi giorni proseguiranno i contatti, intanto la pista Schalke 04 potrebbe essere anche percorribile. Il giocatore è cresciuto con la maglia della squadra di Gelsenkirchen e un ritorno sarebbe possibile, se si abbassasse lo stipendio.

Intanto il Liverpool pensa a come sostituirlo

Ora, tra i media si è parlato di un chiaro obiettivo apparso sulla scena come futuribile per i Reds. Dopo essere stato fortemente vociferato nella finestra di trasferimento invernale, soprattutto in ottica Milan, il club inglese starebbe valutando l’idea di ingaggiare Tosin Adarabioyo.

Giocatore importante del Fulham il difensore, che ha la doppia nazionalità inglese e nigeriana, è quello che sta iniziando a farsi valere e a dimostrare di avere le proprie ragioni per meritarsi un posto nella squadra del merseyside. Tuttavia, è possibile che nei prossimi mesi emergano altri candidati per arrivare a lui, ma intanto Matip si allontana da Liverpool.