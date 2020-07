Matrimoni rimandati, la coppia Magnini e Palmas dovrà aspettare

Il coronavirus non ha solo danneggiato l’economia di numerosi paesi, ma ha anche colpito duramente i piani dei futuri sposi. Matrimoni rimandati in quantità abnorme, in Italia e nel resto del mondo, sia tra persone comuni che tra vere e proprie Star.

MATRIMONI SALTATI IN ITALIA – La routine di tutti si è vista sconvolgere dall’arrivo del COVID-19. Stravolti tanti eventi importanti, come appunto il fatidico “si” pronunciato da entrambe le parti di una coppia. In Italia note celebrità devono ancora aspettare per segnare in maniera indelebile il loro amore nella storia. Tra le coppie in attesa figurano Giorgia Palmas e Filippo Magnini. Avrebbero dovuto sposarsi il 28 marzo, ma come ben sappiamo non è stato possibile. Tuttavia quella data per i due rimarrà importante, come lo enunciano loro stessi sui social. «Questa data rimarrà comunque nei nostri cuori e quella nuova scelta sarà ancora più speciale».

Sempre nel Bel paese, le due coppie Simone Ventura – Giorgia Terzi e Max Colombo – Karina Cascella devono anche loro trovare una nuova data. Quest’ultima dichiara a “Il Giornale”: «Non avevo mai parlato di date, in realtà non ce l’eravamo data neanche noi, anche se si parlava di 2020. Per via di questa difficile situazione i pensieri sono andati altrove».

NEL RESTO DEL MONDO – I matrimoni rimandati tuttavia non si fermano qui. Il 29 maggio era infatti la data scelta dalla coppia reale Beatrice di York e Eduardo Mapelli Mozzi, cancellata anche quella per gli stessi motivi.

Anche ad Hollywood la situazione è simile. Orlando Bloom e Katy Perry volevano sposarsi in Giappone questa estate, lo stesso periodo scelto da Alexander Rodriguez e Jennifer Lopez. A tal riguardo quest’ultima fa una dichiarazione semplice ma sensata. «Se dobbiamo stare insieme tutta la vita che bisogno c’è di correre».