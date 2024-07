Matrimonio Cecilia Rodriguez con Ignazio Moser, ecco tutto quello che è successo

Domenica 30 giugno, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno pronunciato il fatidico Sì, lo voglio e sono diventati marito e moglie. Qualche giorno prima dell’evento, celebrato in Toscana a Villa Medicea La Ferdinanda, il quotidiano La Nazione, seguito da altre testate, avevano annunciato che ci sarebbe stato anche Tananai come super ospite. Tuttavia, dai video e foto circolati in rete di lui non c’è traccia. Inoltre, pare che in quel momento, l’artista fosse a casa sua, così come dimostrato da una sua stories.

Critiche per l’abito indossato da Giulia De Lellis

L’influencer e amica della coppia, Giulia De Lellis, ha ricevuto invece parecchie critiche per l’abito indossato. In molti l’hanno accusata di essere fuori luogo, volgare per un matrimonio. Nello specifico, l’influencer ha indossato un lungo vestito rosa vedo-non vedo firmato Nensi Dojaka in seta e chiffon trasparente. Il tutto alla modica cifra di 1660 euro.

Belen ruba la scena alla sorella ballando con Tony Effe

Poteva la maggiore delle Rodriguez passare la serata in disparte? Certo che no. Dopotutto, nessuno mette Belen in un angolo. Dopo aver fatto il giro del web per le lacrime versate durante la cerimonia, che le sono costate parecchi meme, Belu è stata ripresa mentre ballava e duettava con Tony Effe il celebre pezzo estivo Sesso e Samba.

L’incontro tra Francesco Moser e Tony Effe

E proprio per restare in tema, ha fatto il giro dei social anche il simpatico incontro tra Tony Effe e il padre dello sposo, l’ex ciclista Francesco Moser. Quest’ultimo l’ha un po’ preso in giro chiedendogli quanti tatuaggi avesse: “Quanto ci hanno impiegato per farteli? Li hanno stampati, hanno fatto una fotocopia”. Ignazio, divertito, ha commentato: “Momento altissimo”.

Insomma, tra risate, balli, lacrime e un Tananai letteralmente sparito (probabile che si trattasse di una fake news), il matrimonio più discusso dell’estate è stato un vero successo. A questo punto, non ci resta che augurare tanta felicità ai neo sposi!