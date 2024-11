Mats Hummels ai margini delle scelte di Juric: possibile cessione già a gennaio?

Mats Hummels sembra non rientrare nei piani di Ivan Juric per la Roma. Anche in assenza di Ndicka, il tecnico preferisce schierare altri giocatori, talvolta adattando calciatori fuori ruolo.

È quanto accaduto anche nella sfida di Europa League contro il Royale Union Saint-Gilloise, quando tutti si aspettavano il tedesco in campo. Sorprendendo molti, Juric ha invece optato per Cristante al centro della difesa.

Osservatori spiazzati

Questa decisione ha spiazzato sia gli osservatori che l’ex capitano del Borussia Dortmund. L’esclusione continua di Hummels fa immaginare che, se Juric resterà alla guida dei giallorossi, il difensore tedesco possa valutare seriamente una richiesta di cessione nel mercato di gennaio, non vedendo un futuro in squadra come alternativa affidabile. La scelta di puntare su Cristante al suo posto è stata interpretata da alcuni come una vera e propria provocazione.

La situazione ha acceso il dibattito sui social, dove i tifosi della Roma si interrogano sulla mancata fiducia di Juric in Hummels. Sul web i tifosi si chiedono come possa essere possibile una scelta del genere.

Anche i tifosi del Napoli sono intervenuti nella discussione, suggerendo un possibile interesse per Hummels: “Abbiamo delle lacune in difesa, con Rrahmani e Buongiorno come uniche certezze e due alternative poco convincenti, Rafa Marin e Juan Jesus. Hummels sarebbe l’esperienza che manca al reparto”.