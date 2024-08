Matt O’Riley si infortuna gravemente all’esordio con il Brighton: rischio svolta nel futuro di Billy Gilmour

Brutte notizie per il Brighton durante il secondo turno di Coppa di Lega inglese contro il Crawley Town. Matt O’Riley, al suo esordio con la maglia dei Seagulls, è stato costretto ad abbandonare il campo nel primo tempo a causa di un infortunio che ha suscitato immediata preoccupazione.

Si complica il mercato del Napoli

Durante un contrasto di gioco, il centrocampista inglese ha messo male il piede, cadendo a terra visibilmente dolorante. Lo staff medico del Brighton è intervenuto prontamente, ma nonostante i tentativi di prestare soccorso, l’allenatore Fabian Hurzeler ha dovuto procedere con la sostituzione già al nono minuto di gioco.

O’Riley è stato sostituito da O’Mahony, poiché Billy Gilmour, altro centrocampista del Brighton, non era stato convocato per la partita. L’infortunio di O’Riley potrebbe ora avere conseguenze significative anche per Billy Gilmour.

Fino a pochi giorni fa, il trasferimento di Gilmour al Napoli sembrava ormai cosa fatta, ma la trattativa ha subito un brusco rallentamento nelle ultime ore.

Secondo quanto riportato dal noto giornalista e esperto di mercato Gianluca Di Marzio, l’infortunio di O’Riley potrebbe indurre il Brighton a rivedere i propri piani, mantenendo Gilmour in squadra per far fronte alla possibile assenza prolungata del neoacquisto ex Celtic.