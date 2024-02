Matteo Berrettini, la conferma ufficiale: “Si, io e Melissa Satta non stiamo più insieme”

Dopo i tanti rumor che sono circolati in questi ultimi giorni, è arrivata la conferma ufficiale da parte di Matteo Berrettini. Nelle ultime ore, infatti, il tennista ha confermato la rottura con Melissa Satta.

“Si, io e Melissa Satta non stiamo più insieme” – Come è oramai noto, Matteo e Melissa stavano insieme da circa un anno. L’ex velina di Striscia la Notizia era stata più volta avvistata nei varii tornei in giro per il mondo dove giocava l’oramai ex fidanzato. Negli ultimi tempi, però, si è iniziato a pensare che tra i due fosse accaduto qualcosa.

I due, infatti, hanno iniziato a non pubblicare più alcun contenuto di coppia sui loro account sui social. Inoltre, non è affatto passata inosservata l’assenza di Berrettini al 38esimo compleanno della Satta. A confermare le ultime ipotesi del popolo del web è stato proprio Matteo.

Nel corso di una conferenza stampa, il tennista ha deciso di prendere la palla al balzo e di rompere il silenzio sulla sua storia con Melissa. Matteo Berrettini ha così annunciato ufficialmente la rottura con la donna:

“Non stiamo più insieme e sapevo che sarebbe uscita la domanda. Abbiamo avuto un rapporto bellissimo, intenso e abbiamo una grandissima stima. Non andrò oltre questo, non è successo niente e posso solo ringraziarla per mesi bellissimi e intensi nonostante tutte le difficoltà del caso”.