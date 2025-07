Matteo Moretto: “Nome nuovo per il centrocampo del Napoli, arriva dalla Premier”

Spunta un nuovo profilo sul taccuino del Napoli per rinforzare il centrocampo in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato sul canale YouTube di Fabrizio Romano, il club partenopeo starebbe monitorando un profilo dalla Premier League. Si tratta di Yehor Yarmolyuk, giovane talento ucraino classe 2004, attualmente in forza al Brentford. Il centrocampista è legato al club inglese da un contratto a lungo termine, con scadenza fissata al 2031.

A fornire ulteriori dettagli è stato Matteo Moretto, collaboratore di Romano, che ha confermato come Yarmolyuk sia effettivamente un nome emerso nei radar della dirigenza azzurra. “In questi mesi vi abbiamo parlato di diversi profili per il centrocampo del Napoli — ha spiegato Moretto — come Frattesi, che rimane il preferito, o Musah. Tuttavia, c’è un altro giocatore che recentemente ha rinnovato con il Brentford: un centrocampista ucraino che ha attirato l’attenzione del club”.

Il profilo di Yarmolyuk è quello di un centrocampista centrale moderno, dotato di dinamismo, buona visione di gioco e un’ottima capacità di inserimento. Nella scorsa stagione ha collezionato ben 31 presenze in Premier League, confermandosi come uno dei giovani più interessanti del campionato inglese. Il suo rendimento non è passato inosservato, tanto da suscitare l’interesse di diverse società europee, tra cui proprio il Napoli.

Non è ancora chiaro se il sondaggio del Napoli per Yarmolyuk si tradurrà in una vera e propria trattativa, ma l’interesse è concreto. Il lungo contratto che lo lega al Brentford rappresenta un ostacolo non da poco, soprattutto sul piano economico. Tuttavia, la società partenopea ha dimostrato più volte di saper investire su giovani talenti con ampi margini di crescita.

L’eventuale arrivo di Yarmolyuk potrebbe rappresentare un’operazione strategica per il futuro del centrocampo azzurro, specialmente in vista di possibili cessioni o rotazioni nella rosa. Il Napoli resta dunque vigile sul mercato, pronto a cogliere ogni opportunità per rinforzare una delle zone nevralgiche del campo con un talento dal sicuro avvenire.