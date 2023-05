Matteo Ranieri, la ritrovata amicizia con Luca Salatino: i motivi dietro il loro allontamento

A distanza di molti mesi dal loro allontanamento Luca Salatino e Matteo Ranieri si sono ritrovati e a rivelarlo sono stati proprio loro due. In una recente intervista, l’ex tronista di Uomini e Donne ha deciso di raccontarsi, parlando della sua amicizia con l’ex gieffino e di Federica Aversa, sua ex corteggiatrice nel programma.

I MOTIVI DIETRO IL LORO ALLONTANAMENTO – Matteo e Luca si sono conosciuti durante la loro esperienza al dating-show, entrambi in studio nei panni di tronisti. Una volta concluso questo loro percorso, i due hanno continuato a coltivare la loro amicizia fino a quando, durante l’estate, c’è stato un inaspettato allontanamento. In una recente intervista al magazine di UeD, Ranieri ha voluto raccontare cosa è accaduto tra lui e Salatino:

“Luca era in vacanza da me a Recco e abbiamo discusso per una stupidaggine! Poi però è subentrato l’orgoglio e forse è stato quello il vero problema: non ci siamo rivolti parola per dieci giorni. Alla fine io gli ho scritto chiedendo di vederci per parlare, ma lui stava per entrare nella casa. Pensavo che avremmo avuto il tempo di chiarire e mi sono sentito anche molto in colpa per non averlo contattato prima. Poi in quel periodo ogni persona mi chiedeva di lui, quindi pativo ancora di più la situazione”.

Come è ben noto al pubblico di Mediaset, a settembre Luca è entrato nella casa del GF Vip. Una volta che Salatino ha lasciato il reality, Matteo ha deciso di mettere da parte l’orgoglio e gli ha inviato un messaggio, a cui, però, non ha ricevuto risposta. Solo successivamente è venuto a sapere che l’amico non stava attraversando un bel periodo data la rottura con Soraia. Così ha deciso di chiamarlo:

“Credo che Luca avesse persino cancellato il mio numero perché ha risposto dicendo “Chi è?”. lo gli ho chiesto “Ma chi vuoi che sia!” lui ha riconosciuto la mia voce e mi ha chiesto cosa volessi. Gli ho risposto che non volevo nulla, solo sapere come stava: ho subito capito il suo malessere, la solitudine che stava vivendo e, da sportivo, so quanto è brutto non potersi nemmeno sfogare con l’allenamento. Dopo una settimana di videochiamate, ho preso un treno e lo sono andato a trovare a Roma”.

Una volta che i due si sono rivisti, Matteo si è reso conto come non sia cambiato nulla tra lui e Luca nonostante i mesi passati a non parlarsi. Riguardo al loro primo incontro dopo quanto accaduto in estate, Ranieri ha raccontato:

“Ci siamo emozionati, sembravamo proprio una coppia. Io gli ho detto che mi sentivo un po’ strano e lui ha risposto: ‘A me non sembra passato neanche un minuto’. Ha ragione, lui non è cambiato di una virgola: abbiamo ripreso il nostro rapporto esattamente dove lo avevamo lasciato e a oggi lo sento più di mia madre! Mi mancava tanto la nostra amicizia”.

VALERIA E FEDERICA – Ovviamente non sono mancate domande sul suo percorso a Uomini e Donne. Matteo, infatti, ha parlato di Valeria Cardone, sua scelta nel dating-show e sua ex ragazza. Nonostante gli fosse sembrata la ragazza perfetta per lui, una volta fuori dal programma il ragazzo si è reso conto che la scintilla non era scattata. Davanti alla realtà dei fatti, Ranieri ha deciso di troncare questa storia, non volendo prenderla in giro.

L’ex tronista ha poi parlato di Federica Aversano, sua ex corteggiatrice ed ex tronista. La ragazza, infatti, era salita al trono, per poi abbandonarlo poco dopo perché non riusciva a dare il meglio di sé. Proprio la Aversano ha ammesso che nessun ragazzo è riuscito a darle le stesse emozioni che le aveva dato l’ex tronista. Davanti a queste parole, Matteo ha così replicato:

“Wow… non lo sapevo! Io per alcuni versi la ‘vedevo’ molto per altri, non riuscivo a capirla. Confesso che sono parole che mi fanno piacere e che ho anche pensato a come sarebbe potuta andare se avessi scelto lei. Quando lei ha lasciato il trono sono andato un po’ in confusione, ma so di averla fatta rimanere male con la mia scelta. Alla fine erano troppi gli interrogativi e non avrei mai voluto causarle altri dispiaceri… è passato un anno e mezzo e non saprei nemmeno cosa dirle ora”.