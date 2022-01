Matthjis De Ligt lontano da Torino, Real Madrid e Barcellona su di lui

De Ligt potrebbe lasciare i bianconeri in Estate, accasandosi in una tra le due squadre spagnole. La Juventus non farà sconti

A fine anno la Juventus sembra aver messo una toppa al periodo nero che l’attanagliava. Tanto da riuscire a riavvicinarsi alla zona Champions League con prepotenza, mangiando punti sia a Napoli che ad Atalanta. Protagonista assoluta di questo finale di 2021 la difesa, compatta come non mai e con un De Ligt in grande spolvero.

Però, più che le prestazioni dell’Olandese continuano a tenere banco quelle ai microfoni di Dazn nel post partita di Bologna. Seguite da quelle di Raiola, che continuano a distanza di settimane ad infiammare il mercato bianconero.

Il piano bianconero

La Juventus proverà in tutti i modi a tenere l’Olandese. Si parla della possibilità di un rinnovo con rimozione della clausola rescissoria, ma al momento non risultano corrispondenze per ciò. Tanto che già iniziano ad uscire possibili cifre di vendita per De Ligt.

Sul giocatore si danno battaglia da tempo le due big spagnole per antonomasia, Real Madrid e Barcellona. Entrambe hanno bisogno di un nuovo fuoriclasse la dietro e il giocatore Juventino sarebbe il prescelto.

La Juventus però sembra non voler cedere così facilmente, chiedendo la clausola di rescissione di 125 milioni di euro o almeno 100 milioni. Tutto potrebbe cambiare nel caso in cui a Torino centrassero la qualificazione alla massima competizione Europea.

Tutto il male non viene per nuocere, però, dato che la Juventus potrebbe reinvestire i soldi dalla cessione dell’Olandese in altri reparti, accellerando la rifondazione attuata già dall’anno scorso.