Mattia Emme, chi è il nuovo fidanzato di Gabriel Garko?

Uno dei volti noti della tv italiana è di certo Gabriel Garko. L’attore torinese si è reso celebre grazie alla miniserie TV in onda su Canale 5 e campione di ascolti L’onore e il rispetto, in cui interpreta la parte ruolo del mafioso Tonio Fortebracci. Garko si è reso protagonista anche nel mondo della bellezza, grazie al suo aspetto affascinante che gli permise di vincere il concorso “Il più bello d’Italia” nel 1991. Dopo circa una carriera ventennale nel mondo del cinema e della tv però, egli ha deciso di smettere nel 2017 per motivi personali.

La sua vita privata è stata una vera e propria montagna russa. Le sue prime esperienze furono tutte al femminile: prima la storia con Manuela Arcuri ai tempi del Il peccato e la vergogna. Poi un presunto flirt con Serena Autieri nel periodo del L’onore e il rispetto e due relazioni presumibilmente finte avute con Eva Grimaldi, con la quale ha convissuto per otto anni tra la fine degli anni ’90 e i primi del 2000, e Adua Del Vesco negli anni in cui hanno lavorato insieme.

Infine il coming out al Grande Fratello Vip del 2020, confermando in seguito di aver avuto una relazione durata 11 anni con un ragazzo di nome Riccardo e di averne avuto un’altra di recente con il collega Gabriele Rossi. La relazione con quest’ultimo sembra essere terminata, ed una nuova fiamma c’è nella vita di Gabriel: Mattia Emme.; di lui ne ha parlato lo stesso Garko: “Lui ha 36 anni, non c’entra nulla con la mia professione e non fai il modello come qualcuno ha scritto”. A parte queste poche informazioni di Mattia si è saputo molto poco, solamente la sua estraneità dal mondo dello spettacolo, il quale sarebbe stano uno dei motivi principali che ha conquistato il cuore di Garko.

I due sono felicemente innamorati da circa un anno e recentemente sono stati ritratti nlle strade di Milano, fianco a fianco: “Sorridenti e felici, Gabriel e il suo Matia, trascorrono una tranquilla mattinata insieme entrando e uscendo da alcuni negozi di accessori per la casa.”- scrive “Fanpage.it”. Proprio di recente, Gabriel ha definito il compagno, “la persona giusta” per fare passi avanti in termini di responsabilità.



Per questo motivo Gabriel ha dichiarato di essere pronto per il prossimo padre, ossia quello di diventare padre: “Da single non posso adottare per la legge italiana e anche se dovessi trovare un eventuale compagno con cui formare una famiglia non posso farlo ugualmente. L’unica possibilità sarebbe la maternità surrogata, ma anche quello in Italia non si può fare”.