Mattia Zenzola, lui e Benedetta pronti ad approdare a teatro: nel cast del musical di Mare Fuori?

Una volta conclusa la sua esperienza ad Amici che lo ha visto vincere il talent, Mattia Zenzola è spesso finito al centro delle chiacchiere del web. Questa volta, però, a far discutere non è la sua attuale situazione sentimentale, ma la possibilità di vedere il latinista approdare a teatro nel musical di Mare Fuori.

APPRODERANNO A TEATRO? – Mandato in onda nel 2020 su Rai Due, Mare Fuori è poi sbarcato su Netflix dove ha subito conquistato un immenso successo. Visto il clamore suscitato dalla serie tv, sono stati diversi i progetti ispirati ad essa che stanno pian piano prendendo forma.

Tra i progetti legati a Mare Fuori c’è anche un musical, diretto da Alessandro Siani che attualmente si sta occupando dei cast. Tra i volti che prenderanno parte all’opera teatrale non solo ci sono attori della serie come Maria Esposito, ma ex volti amati di Amici.

Nelle scorse ore è emersa una segnalazione che vedrebbe due ex concorrenti della 22esima edizione di Amici nel cast del musical. A riportare l’indiscrezione è stata Deianira Marzano, condividendo nelle sue IG Stories il messaggio che le è arrivato da parte di una fan. Stando a quanto riportato da questa utente, Mattia Zenzola e Benedetta Vari avrebbero preso parte ai casting, superandoli.

È giusto specificare che si tratta di un’indiscrezione e, come tale, è una notizia da prendere con le pinze. Non resta altro, quindi, che attendere aggiornamenti o una conferma da parte dei due diretti interessati. Per quanto riguarda sempre Amici e il musical, è certa la presenza di Giulia Molino, ex allieva della 19esima edizione del talent.