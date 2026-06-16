Maturità 2026, conto alla rovescia per oltre 500mila studenti: si inizia giovedì 18

Manca ormai pochissimo al via della Maturità 2026, che inizierà giovedì 18 giugno alle ore 8.30 con la tradizionale prova scritta di italiano. Saranno oltre 500mila gli studenti italiani chiamati ad affrontare l’esame conclusivo del percorso scolastico, uno degli appuntamenti più importanti della loro vita

Al via la maturità

La prima prova sarà uguale per tutti gli indirizzi di studio e avrà lo scopo di valutare la capacità di scrittura, analisi e argomentazione dei candidati. Il giorno successivo, venerdì 19 giugno, si svolgerà invece la seconda prova scritta, diversa a seconda dell’indirizzo frequentato e dedicata alle materie caratterizzanti del percorso di studi.

Tra le principali novità dell’edizione 2026 c’è il colloquio orale, che assumerà un ruolo ancora più centrale. Gli studenti saranno chiamati a riflettere sul proprio percorso scolastico e personale, mettendo in evidenza competenze, esperienze formative e capacità di collegamento tra le diverse discipline. L’orale si concentrerà inoltre su quattro materie individuate dal Ministero per ciascun indirizzo.

Cosa cambia?

Tra le novità più importanti della Maturità 2026 c’è il nuovo peso attribuito al colloquio orale, che diventa una prova obbligatoria e non più evitabile ai fini della promozione. L’esame si concentrerà su quattro discipline, tra cui italiano e la materia della seconda prova scritta, mentre le altre saranno individuate dal Ministero. Durante il colloquio sarà valorizzato anche il Curriculum dello studente, con particolare attenzione alle esperienze di formazione scuola-lavoro e alle competenze maturate nell’Educazione civica.