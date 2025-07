Maturità, Valditara e la sua decisione: “Chi boicotta l’esame orale verrà bocciato”

Dopo l’intenzionale scena muta fatta da alcuni studenti durante la prova orale di maturità, Giuseppe Valditara, Ministro dell’Istruzione, ha intenzione di prendere provvedimenti. Il Ministro, infatti, ha intenzione di varare una riforma che porterà alla bocciatura lo studente che deciderà di boicottare l’esame orale.

“Chi boicotta l’esame orale verrà bocciato” – L’esame di maturità torna ad essere al centro dell’attenzione. Nei giorni scorsi, infatti, ha fatto parecchio discutere la decisione presa da alcuni studenti di boicottare l’esame orale per protesta. Nonostante i ragazzi abbiano fatto intenzionalmente scena muta, sono stati promossi grazie ai voti ottenuti durante il triennio e dalle due prove scritte.

Il Ministro Valditara, però, è intenzionato a prendere seri provvedimenti con tutti coloro che emuleranno tale comportamento. Ad annunciarlo è stato proprio il politico:

“Comportamenti di questo tipo non saranno più possibili. Se un ragazzo non si presenta all’orale, o volontariamente decide di non rispondere alle domande dei docenti, non perché non è preparato, quello può capitare, ma perché vuole ‘non collaborare’ o vuole ‘boicottare’ l’esame, dovrà ripetere l’anno”.

LA PROTESTA DEGLI STUDENTI – Il primo caso che ha suscitato clamore è quello di uno studente del liceo scientifico Fermi di Padova, che non ha voluto sostenere l’esame orale per protestare contro l’attuale meccanismo di valutazione degli studenti. Il ragazzo aveva calcolato il punteggio delle due prove scritte e dei suoi crediti scolastici, consapevole di aver ottenuto la sufficienza.

Il secondo caso è avvenuto al liceo scientifico Galilei di Belluno, sempre in Veneto. Intervistata al Corriere del Veneto, la ragazza ha spiegato i motivi che l’hanno spinta a boicottare il suo orale: “Il focus dei docenti è sempre stato sui voti. Io non ho mai avuto grossi problemi, ero una ragazza tranquilla, coi voti nella media. Ma non c’è mai stata la voglia di scoprire la ‘vera me’ da parte dei docenti”.