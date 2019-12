Mauritius: una destinazione sempre più ricercata per i viaggi di nozze

L’isola di Mauritius è un luogo dalla bellezza unica, una destinazione sempre più apprezzata dalle coppie in luna di miele, che qui possono trovare un mare con un’acqua limpida e cristallina, spiagge da cartolina e uno stile di vita calmo e rilassato. Per organizzare un viaggio di nozze alle Mauritius bisogna sapere però quando andare, come raggiungere questo angolo di paradiso e quali sono i posti dove soggiornare e quelli da vedere assolutamente. Ecco alcune informazioni utili per un viaggio di nozze alle Mauritius.

Quando andare alle Mauritius: il periodo migliore

L’isola di Mauritius è situata nell’Oceano Indiano, al largo della costa del Madagascar. Il clima presenta due stagioni principali, una più calda e abbastanza umida, che va da novembre fino ad aprile, una invece più secca ma allo stesso più fresca, da maggio fino a ottobre. Le temperature possono oscillare dai 20°C in inverno ai 24°C in estate per quanto riguarda le minime, con valori per le massime fino a 31/32°C durante la stagione estiva.

I mesi più a rischio di fenomeni ciclonici particolarmente intensi sono quelli estivi, soprattutto gennaio e febbraio, in cui si concentrano anche le piogge con una media di 10/17 giorni al mese. Decidere per un viaggio di nozze alle Mauritius quando andare non è semplice, tuttavia il periodo migliore è da settembre a novembre, quando è possibile incontrare temperature alte ma non eccessive e una percentuale inferiore di piovosità. Tuttavia bisogna considerare sempre la destinazione finale, poiché le condizioni climatiche presentano delle leggere differenze da nord a sud.

Come raggiungere le Mauritius e spostarsi sull’isola

Per arrivare alle Mauritius esistono diverse compagnie aeree che effettuano il collegamento, con alcuni voli diretti dall’Italia operati da Eurofly e Air Mauritius. Altrimenti si può optare per un volo con scalo, con un’offerta piuttosto ampia proposta da imprese come Air France, British Airways e Meridiana. L’unico aeroporto dell’isola è lo scalo internazionale Sir Seewoosagur Ramgoolam, localizzato a 48 Km da Port Louis, dopodiché è necessario spostarsi in taxi oppure noleggiare un’auto o uno scooter, altrimenti è possibile spostarsi anche in bicicletta senza particolari difficoltà o pericoli.

L’isola infatti non è grande, perciò molti posti sono raggiungibili in poco tempo anche in bici, mentre per arrivare nelle località più lontane bisogna affrontare un viaggio di 2/3 al massimo in macchina. La guida però richiede alcune precauzioni, poiché è prevista la conduzione a sinistra come avviene nel Regno Unito, inoltre è indispensabile avere una patente di guida internazionale e almeno 23 anni d’età. Gli autobus sono comunque un’opzione valida, perché sebbene lenti offrono un buon servizio e permettono di arrivare in tutte le principali zone turistiche dell’isola.

Le migliori destinazioni alle Mauritius per i viaggi di nozze

Un viaggio di nozze alle Mauritius è senza dubbio un’esperienza unica, in grado di offrire tutto il comfort e l’esclusività per valorizzare uno dei momenti più importanti della propria vita. L’isola mette a disposizione un’ampia offerta di strutture lussuose e resort, con tantissimi hotel e complessi turistici specializzati nei servizi per le coppie in luna di miele. Tra le zone più adeguate ci sono la regione di Chamarel, con i suoi paesaggi naturalistici mozzafiato, oppure quella di Grand Bay una delle più movimentate ed esclusive, ideale per chi cerca anche un po’ di divertimento oltre al relax in spiaggia.

Tuttavia il modo migliore per trascorrere un viaggio di nozze alle Mauritius è un itinerario coast to coast, approfittando dell’occasione per visitare alcune delle spiagge più belle del posto e fare delle escursioni alle piccole isole situate al largo delle Mauritius. Alcune delle spiagge da vedere assolutamente sono Belle Mare, con le sue enormi distese di sabbia bianca, Pereybere, ideale per praticare snorkeling e rilassarsi, Ile aux Cerfs, ovvero l’Isola dei Cervi, un luogo affascinante caratterizzato da un’acqua limpida e cristallina, oppure Flic en Flac, dove l’unico rumore è quello dell’acqua con un incantevole scenario naturalistico composto da piante di cocco e una distesa verde a perdita d’occhio.

Quanto costa un viaggio di nozze alle Mauritius

Per trascorrere la luna di miele alle Mauritius bisogna sicuramente spendere un po’, soprattutto se si desidera un servizio di qualità e ci si vuole togliere qualche sfizio. In media il costo di un viaggio di nozze alle Mauritius si aggira intorno ai 3 mila euro per 10 giorni, altrimenti per soggiorni più lunghi di 14/15 giorni si può arrivare a 4/5 mila euro. Ovviamente dipende da molti aspetti, dalla struttura ricettiva ai servizi accessori, dalle attività ai trasporti, tuttavia la spesa indicativa può andare da 2 a 5 mila euro in base al comfort desiderato.