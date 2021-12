Maurizio Battista e Alessandra Moretti, il matrimonio è al capolinea: “Le nostre strade si divideranno”

Matrimonio al capolinea per Maurizio Battista e Alessandra Moretti. Ad annunciarlo è stato proprio l’ex concorrente del Grande Fratello Vip su Instagram, come riportato da Isa e Chia. Attraverso delle parole dedicate alla piccola Anna, frutto del loro amore, Maurizio ha annunciato la rottura dalla moglie:

“Cara Anna, a volte nella vita capita che due persone non si capiscano più, che il loro sentimento svanisca lentamente e che, non riuscendo in alcun modo a ritrovarsi, decidano di allontanarsi l’uno dall’altra. La mia strada e quella della mamma si divideranno, ma io terrò sempre te al centro del mio mondo, preservandoti e sostenendoti.

Ogni giorno continuerò a ricordarti di andare sempre dentro alle cose, di credere in te stessa anche quando il cuore ti sembrerà sia andato in pezzi, perché nonostante tutto l’unico faro rimane sempre l’amore”.

Ma queste dichiarazioni non sono state molto apprezzate dall’ex, che ha ribattuto: “Per l’ennesima volta mi trovo protagonista di un teatrino, mio malgrado, senza rispetto né della mia persona né di quella di mia figlia (ah scusa nostra figlia), perché tu devi mostrare a non so chi le tue faccende private.

Ma in fondo sono donna che conto? Tu con la tua spiccata megalomania di ‘lo so Maurizio Battista te non sei niente, tu sei cane io so leone”.