Maurizio Costanzo critica Belen Rodriguez: “Chi ha un ruolo pubblico deve dare il buon esempio”

In queste ore sta facendo molto discutere uno scatto di Belen Rodriguez assieme a Nina Moric. Pare che le due abbiano finalmente messo da parte rancori e dissapori e siano tornate ad avere un rapporto civile. Belen e Nina sono state avvisate in un locale e, agli occhi dei testimoni, sono apparse molto unite e affiatate. Tuttavia, un volto noto dello spettacolo non ha preso bene l’evento. CLICCA QUI PER VEDERE LA FOTO DI BELEN E NINA.

MAURIZIO COSTANZO COMMENTA LA VICENDA – Maurizio Costanzo, noto giornalista e presentatore tv nonché marito di Maria De Filippi, ha avuto parecchio da obiettare e non ha preso molto bene il lieto ricongiungimento delle due showgirl. Nello specifico, il giornalista non ha apprezzato le mancate precauzioni anti-Covid.

“Credo che chi ha un ruolo pubblico debba stare attento il doppio a dare il buon esempio” ha esordito Maurizio Costanzo. “Chi avrà mai il coraggio di parlare di un nuovo lockdown a quelli che hanno dovuto chiudere le attività per mesi o a quelli che hanno perso lavoro e denaro? Pensiamo anche a come reagirebbero le famiglie che hanno perduto i loro cari” ha continuato il marito di Maria De Filippi.

Un duro attacco quello di Maurizio Costanzo, il quale ha totalmente ignorato il fatto che le due si fossero riconciliare. Il coronavirus in Italia ha avuto numeri molto alti e il giornalista ha attaccato la noncuranza delle due showgirl.

BELEN E STEFANO: CONTINUA IL GOSSIP – In questa calda estate continua ad impazzire il gossip sulla rottura tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez. I due non si sono mai pronunciati troppo sulla vicenda, se non per smentire le voci che attribuivano un flirt tra il ballerino napoletano e Alessia Marcuzzi. Nel frattempo, sembrerebbe proprio essere finita tra Stefano e Belen, un evento che ha sconvolto i fan della coppia. La showgirl ha più volte pubblicato degli sfoghi su Instagram dichiarando di stare soffrendo parecchio per amore.