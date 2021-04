Maurizio Costanzo Show, gelo tra Giulia De Lellis e Beatrice Valli

Durante la puntata andata in onda in seconda serata, le due influencer non si sono rivolte la parola

Nella scorsa puntata del Maurizio Costanzo Show si è discusso in particolar modo di influencer e protagonisti della tv. Come l’influencer riesce ad attirare così tanti seguaci? A spiegarlo Giulia De Lellis, Beatrice Valli e Tommaso Zorzi. Tuttavia, i telespettatori hanno notato un particolare.

BEATRICE VALLI E GIULIA DE LELLIS: GELO IN STUDIO – In molti hanno notato un gelo apparente in studio tra Giulia e Beatrice. Le due influencer, provenienti da Uomini e Donne, non sono vere e proprie amiche, anzi. Entrambe non nutrono stima l’una nei confronti dell’altra, pertanto, la situazione era abbastanza palese.

In passato, infatti, le due influencer si sono punzecchiate sui social senza mai litigare pubblicamente. Le due, evidentemente, non hanno mai voluto per non perdere alcuni follower in comune. Tuttavia, l’astio era facilmente intuibile durante il Maurizio Costanzo Show.

Le due influencer erano sedute accanto ma la distanza emotiva era abissale. La De Lellis scherzava con tutti, soprattutto con Tommaso Zorzi, con il quale ha scattato anche dei selfie. Beatrice Valli, invece, è rimasta totalmente indifferente e si è limitata a rispondere alle domande dei suoi interlocutori. La cosa non è piaciuta ai telespettatori che hanno criticato duramente la compagna di Marco Fantini.

IL TALENTO DELLE INFLUENCER – Le due ragazze hanno spiegato il loro lavoro sui social. Entrambe hanno dichiarato di avere alcuni talenti per farsi seguire dai follower, in primis la comunicazione. A quel punto, Tommaso Zorzi ha chiosato: “Giulia De Lellis è la versione italiana del sogno americano”.