Maurizio Sarri come post Conte? Ci sarebbe anche una gradita sorpresa

Il futuro della panchina del SSC Napoli resta un tema centrale in casa azzurra e, in caso di addio di Antonio Conte, tra i nomi che circolano con maggiore insistenza c’è quello di Maurizio Sarri. Il tecnico toscano rappresenta una figura fortemente legata alla storia recente del club, capace di dare un’identità precisa e riconoscibile alla squadra, lasciando un ricordo ancora vivo nella mente dei tifosi.

Un suo eventuale ritorno avrebbe il sapore di una scelta romantica ma anche strategica. Sarri conosce l’ambiente, la pressione della piazza e le dinamiche del club, elementi che potrebbero facilitare una nuova avventura all’ombra del Vesuvio. Il suo calcio propositivo e organizzato potrebbe inoltre rilanciare un progetto tecnico basato su gioco, valorizzazione della rosa e continuità.

Secondo alcune indiscrezioni, Sarri potrebbe portare con sé nello staff una figura molto cara al popolo napoletano: Dries Mertens. L’ex attaccante belga, simbolo di un’epoca e miglior marcatore della storia del club, potrebbe intraprendere una nuova carriera da collaboratore tecnico, iniziando il suo percorso in panchina.

La presenza di Mertens avrebbe un forte valore simbolico e identitario, rafforzando il legame tra squadra e tifoseria. Al momento si tratta solo di ipotesi, legate alle decisioni future su Conte, ma l’idea di un Napoli targato Sarri con Mertens nello staff resta una suggestione affascinante.