Maurizio Sarri: “È vero che sono nato a Napoli, ma mi sento…”

Maurizio Sarri, negli ultimi anni, ha avuto sempre un crescendo. L’ex allenatore del Napoli, infatti, dopo essere stato ad un passo dal vincere il tricolore sulla panchina azzurra, ha portato il Chelsea è vincere l’Europa League. Dopo la vittoria, la Juventus l’ha chiamato alla direzione della squadra.

Proprio l’attuale allenatore della Juventus è stato invitato alla festa dei 100 anni del Figline. Il mister ha rilasciato alcune dichiarazioni al portale Tuttomercatoweb.com dichiarando il suo amore per la città di Figline, deludendo però i napoletani nel modo in cui è stato detto: “La Serie A mi appariva un mondo abbastanza lontano, i miei eroi da bambino erano proprio i giocatori del Figline. Ho avuto la fortuna di giocarci, di arrivare in prima squadra insieme ai miei amici di infanzia. Una cosa di una bellezza unica. È vero che sono nato a Napoli, ma mi sento figlinese al 100%“.

Sul web queste parole non sono state molto apprezzate da parte dei tifosi napoletani. L’ex mister azzurro, ora alla Juventus, secondo alcuni tifosi partenopei, poteva anche tralasciare quel particolare riguardo la nascita a Napoli.

“Mi piacerebbe creare qualcosa per Figline, con un gruppo di amici abbiamo l’obiettivo di dare una mano a tutte le associazioni sportive di qui e di riportare i figlinesi in piazza, oltre a rilanciare l’Oratorio dei Salesiani. Passione per il ciclismo? Io sono strano… Faccio l’allenatore di calcio, ma se la sera ci sono in contemporanea il Tour de France e una partita guardo sicuramente il ciclismo”.

“Spero e credo che in me ci sia ancora qualcosa del Sarri del passato. Lo spirito è lo stesso, in campo sono sempre quel Sarri lì”.