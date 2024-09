Maurizio Sarri: “Il Napoli ha messo a segno due grandi acquisti, sono tanta roba”

L’ex allenatore della SSC Napoli, Maurizio Sarri, ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha parlato della sua ex squadra ed in particolare degli ultimi acquisti messi a segno dal presidente Aurelio De Laurentiis: “McTominay è tanta roba, ma anche Gilmour. Il Napoli ha una squadra fortissima che ha sbagliato una stagione per tantissimi motivi, ma se la tiri fuori da quei motivi tornerà a essere una squadra molto forte”.

“Il Napoli sarà competitivo, ma dire che vincerà con l’Inter attuale è molto difficile. Lukaku? Sicuramente sarà messo nelle condizioni di fare bene perché Conte ha sempre sfruttato il calciatore al massimo delle sue potenzialità. Lukaku con Conte ha sempre fatto bene e penso che continuerà a farlo. Sarà messo sicuramente nelle condizioni di fare bene”.

DICHIARAZIONI MAURIZIO SARRI SULLA SSC NAPOLI E SUOI EX CALCIATORI: “SONO MOLTO LEGATO A TRE EX CALCIATORI AZZURRI: KOULIBALY, JORGINHO ED IL PIPITA HIGUAIN”

“Su Osimhen invece è lì per una somma di circostanze casuali o forse meno casuali, però è lì provvisoriamente. Koulibaly, Jorginho e Higuain sono tre giocatori forti e a cui sono molto legato”.

“Troverebbero posto con qualunque allenatore. Il Pipita è stato un fenomeno e come ho sempre detto a lui, poteva pure fare di più. Stiamo parlando di un giocatore top, uno dei più forti degli ultimi 20-30 anni”, ha dichiarato l’ex allenatore partenopeo.