Maurizio Sarri vorrebbe Allan alla Juventus

Dopo la bufera che c’è stata negli scorsi mesi, Allan è ormai sul piede di partenza. Il brasiliano non sarà a disposizione di Gennaro Gattuso per la partita di domani contro la Juventus in quanto è in viaggio permesso in Brasile per poter assistere sua moglie e vedere sua figlia appena nata. Il futuro dell’ex Udinese è comunque legato a un filo ed è altamente improbabile vederlo nella prossima stagione con la maglia del Napoli.

Tra le indiscrezioni di mercato, è stato recentemente accostato all’Inter. Oltre allo scambio Politano per Llorente, che sembra non concretizzarsi in quanto sarà solo Politano a cambiare casacca, mentre che, per ora, Llorente resterà a Napoli, si era parlato dello scambio Allan per Vecino, ma per ora è tutto in stallo pur non essendo entrambi convocati per la partita di domani: anche Conte ha da poco ufficializzato la sua non convocazione per la partita contro il Cagliari.

Secondo quanto riportato dal portale Calciomercato.com, la Juventus starebbe trattando con il Borussia Dortmund per la cessione di Emre Can. A quel punto, Maurizio Sarri si troverebbe con una pedina mancante all’interno del suo organico e potrebbe andare a rimpiazzarla con il suo vecchio pupillo Allan. Intanto, domani non se lo ritroverà contro, e vedremo se deciderà di affondare il colpo e strapparlo alla sua vecchia squadra.

Il contratto di Allan scade a giugno 2021 e, mancando ormai un anno e mezzo circa, è molto probabile che se la cessione si concretizzerà a giugno, il Napoli non potrà avere chissà quali pretese sul prezzo del suo cartellino. Secondo il portale TransferMarkt, il suo valore di mercato si aggira attualmente intorno ai 50 milioni, ma è comprensibile che la Juventus proverà quanto meno a dimezzare questo prezzo.