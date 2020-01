Maurizio Sarri vuole il colpo dell’ultim’ora: pazza idea Allan

È notizia delle ultime ore di calciomercato che la Juventus ha ceduto Emre Can al Borussia Dortmund, che lo rileva con la formula del prestito con obbligo di riscatto per un’operazione che frutterà alle casse della Juventus circa 30 milioni di euro, un affare considerando che fu preso a parametro zero. Domenica scorsa, prima del match col Napoli è stato chiesto chiesto a Paratici se dopo l’uscita di Emre Can ci sarebbe stato bisogno di sostituirlo. Il DG bianconero, dopo un piccolo tentennamento, ha risposto di no. Ma, in realtà, adesso Maurizio Sarri si trova con una pedina in meno e non è escluso che in queste ore di mercato non si cerchi di rimpiazzarlo.

PAZZO SOGNO ALLAN – Maurizio Sarri non ha dubbi. Se potesse scegliere uno solo dei calciatori del Napoli tra i suoi senatori per averlo con sé alla Juventus, farebbe il nome di Allan. Il brasiliano è stato il metronomo instancabile del centrocampo azzurro ai suoi tempi e l’idea sarebbe quella di riportarlo alla sua corte, magari proprio in queste ultime ore frenetiche di calciomercato. C’è tempo fino alle ore 20:00 quando le porte dell’Hotel Sheraton a Milano verranno chiuse e sarà dato appuntamento a tutti gli operatori di mercato all’estate.

LE CIFRE – In passato moltissimi club internazionali si sono interessati al brasiliano, tra tutti il PSG. Il presidente Aurelio De Laurentiis si è però imposto e avrebbe rifiutato anche cifre monstre. Adesso, però, il centrocampista azzurro è a un anno e mezzo dalla scadenza di contratto e tutta la proprietà partenopea ha paura di ripetere un caso come Callejón o Mertens, due dei senatori dell’ultimo decennio napoletano, che lasceranno la città campana a parametro zero. Ecco perché, quindi, De Laurentiis si accontenterebbe di una cifra minore, tra i 40 e i 50 milioni di euro, pur di incassare e disfarsi di uno dei dissidenti, visti anche i suoi problemi con Edoardo De Laurentiis.

L’operazione è molto complessa ma nulla è impossibile. C’è da tener conto anche che Allan ultimamente è sparito dai radar perché si è recato in Brasile per assistere alla nascita del suo terzo figlio e non è da escludere che la dirigenza bianconera abbia lavorato sotto traccia per convincere il calciatore ad andare alla Juventus. Qualora la trattativa non dovesse concretizzarsi per ovvie ragioni di tempo, il discorso verrà riaperto senz’altro tra qualche mese, quando Paratici e la sua squadra cominceranno a pianificare il calciomercato estivo.