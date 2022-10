Maurizio Carucci torna il 28 ottobre con il nuovo singolo “Inimmaginabile”

Disponibile da venerdì 28 ottobre in radio e su tutte le piattaforme digitali INIMMAGINABILE, il nuovo singolo di MAURIZIO CARUCCI per Capitol Records.

Brano intimo ed essenziale, confezionato in maniera “artigianale” – scritto e composto dallo stesso CARUCCI – INIMMAGINABILE è costruito sulle morbide note di un pianoforte, accompagnato da suggestivi archi su cui si poggia, come una coperta che ci protegge dai timori e le incertezze, la voce di CARUCCI: Maurizio si interroga così su cosa ci sia dopo l’amore e dopo la vita, due concetti così complessi che sono quasi difficili da concepire, per poi prenderci per mano e invitarci a intraprendere insieme il viaggio alla scoperta del futuro che ci aspetta oltre l’inimmaginabile.

INIMMAGINABILE è l’ultimo tassello di un intenso percorso cantautorale che ha attraversato tutto il 2022: dopo la pubblicazione di Respiro – il suo primo album solista pubblicato l’1 aprile scorso e manifesto della sua rinnovata identità artistica – MAURIZIO CARUCCI è pronto a portarci verso una nuova tappa del suo un inedito percorso live, che lo ha visto protagonista già da questa estate. Partendo dalle grandi arene e dagli eventi televisivi, accompagnando Fabri Fibra nella hit estiva dell’insolito duo Carucci-Fibra, “Stelle“, passando per momenti minimalisti e inediti, con date live piano-voce, in cui ha letto, cantato e raccontato, CARUCCI – accompagnato da una band di giovani artisti liguri che lo hanno spalleggiato anche nella dimensione live estiva – tira le fila della sua esperienza sul palco con le date indoor del RESPIRO TOUR: quattro live prodotti da Magellano Concerti in programma a Milano, Bologna, Torino e Roma, per tornare a vivere le emozioni della sua musica dal vivo e chiudere il cerchio di questo importante progetto solista.

RESPIRO TOUR

16.11.22 MILANO – Magazzini Generali

17.11.22 BOLOGNA – Locomotiv Club

24.11.22 TORINO – Hiroshima Mon Amour

26.11.22 ROMA – Largo Venue