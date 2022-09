Mauro Icardi, divorzio da Wanda Nara: il calciatore cancella le stories che aveva pubblicato

Si riaccende la telenovela che lega Wanda Nara all’ex calciatore dell’Inter, Mauro Icardi. La donna, modella, conduttrice e agente del marito, ha annunciato sui social la separazione definitiva da lui. Tuttavia, poco tempo prima il giocatore rispondeva ai fan a domande sulla sua relazione con la donna. Vediamo cosa è successo.

Separazione definitiva

L’annuncio è arrivato sui social dopo mesi di voci circolate su eventuali crisi tra loro. Attraverso un comunicato, Wanda ha spiegato che sta attraversando un momento difficile: “È molto doloroso vivere questo momento. Però, data la mia esposizione e tutte le varie speculazioni mediatiche che stanno venendo fuori, è preferibile che lo si sappia direttamente da me. Non ho nulla da dichiarare e non voglio dare alcun tipo di dettagli su questa separazione. Per favore vi chiedo di capire, non solo per me ma anche per i nostri figli”.

Mauro Icardi risponde alle domande sui social e poi cancella le stories

Qualche momento prima, il calciatore ha dedicato un po’ del suo tempo per rispondere alle domande dei follower su Instagram. Inevitabili quelle sulla sua relazione con Wanda, con la quale secondo le sue parole, le cose vanno benissimo e tutto il resto è una fake news.

“Visto che me l’avete già chiesto mille volte, lo chiarisco ancora. No. Non ci stiamo separando. Ha terminato questo impegno lavorativo che ha preso in Argentina e tra pochi giorni ritornerà a casa, perché sia ​​a me che ai bambini manca molto. I programmi di gossip e di spettacolo vendono le loro falsità di più su due personaggi pubblici come noi. Ma ci siamo più che abituati e a volte ci piace giocare un po’ con queste sciocchezze che inventano. Ogni tanto gli diamo da mangiare, finché ciò che dicono e inventano cadranno a pezzi” ha fatto sapere Icardi sui social.

Inoltre, il calciatore ha risposto anche alla domanda: “Da quanti anni sei sposato?”. Ecco cosa ha detto: “Fino ad oggi siamo a 9 anni. L’anno prossimo ci sarà una mega festa per il decimo anniversario. Lo volevamo fare per l’8 anno di matrimonio, ma aspetteremo il decimo”. Infine, alla domanda “Come si chiamano i tuoi figli?”, il calciatore si è sbilanciato: “Valentino, Costantino, Benedicto, Francesca e Isabella. In un futuro non troppo lontano arriverà… G. Ti lascio solo la lettera con cui inizia”.

La cosa particolare è che dopo l’annuncio di Wanda Nara sulla separazione, il calciatore ha cancellato le stories. Qual è la verità?