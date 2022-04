Mauro Icardi e China Suarez, è di nuovo Wandagate? Le segnalazioni

Ci risiamo, tra Wanda Nara e Mauro Icardi potrebbero esserci di nuovo problemi proprio a causa di Eugenia “China” Suarez. In questi giorni, infatti, si sono susseguite nuove voci inserenti al presunto tradimento ai danni di Wanda. Vediamo cosa è successo e ripercorriamo la storia.

Il presunto tradimento

Come ormai in molti sapranno, Wanda ha scoperto il tradimento del marito tramite alcuni messaggi. La persona in questione è Eugenia Suarez, chiamata anche la China. I due si sarebbero visti in un hotel alle spalle della Nara e una volta scoperto il tradimento, la modella è andata su tutte le furie. Tuttavia, pare che ad oggi abbia perdonato il marito nonostante per un paio di giorni non si sia fatta sentire o vedere.

Nuovi dettagli – La China ricontatta Icardi

Nonostante gli alti e bassi, la coppia è tornata felice e serena anche se Wanda Nara inizialmente non si era fatta nemmeno trovare dal marito. In questi mesi, i due hanno cercato di ricostruire il rapporto per buttarsi tutto alle spalle, ma sembrerebbe che le cose non siano così solide.

A quanto pare, secondo quanto riferito in un programma argentino dalla giornalista Yanina Latorre, Eugenia lo scorso weekend avrebbe contattato di nuovo il calciatore del PSG. A quanto pare, l’attrice avrebbe concluso la sua relazione con l’uomo d’affari spagnolo Armando Mena Navareno, pertanto avrebbe chiesto ad Icardi di rivedersi.

Stando a quanto riferito dai media argentini, la Suarez avrebbe approfittato dell’assenza di Wanda Nara, la quale ha trascorso un periodo di vacanza con i figli proprio in Argentina. Tuttavia, nonostante la lontananza pare che la donna abbia scoperto questo contatto tra i due andando su tutte le furie. Sui profili Instagram della coppia tutto tace, a differenza del primo tradimento. Anzi, nella serata tra il 12 e il 13 aprile la procuratrice ha anche pubblicato una foto in cui appare abbracciata al marito. Cosa sarà accaduto?