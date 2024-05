Mauro Meluso, il ds separato in casa del Napoli

Mauro Meluso sembra stia vivendo gli ultimi mesi di contratto con il Napoli da separato in casa, visto che al suo posto dovrebbe prendere scrivania Giovanni Manna della Juventus

Contratto in scadenza e non rinnovato, con opzione ormai scaduta dal 30 aprile. Le strade di Mauro Meluso e il Napoli si separeranno a fine stagione, con l’attuale direttore sportivo dei partenopei che starebbe vivendo questi ultimi periodi come un separato in casa a tutti gli effetti.

Il dirigente azzurro, infatti, non sembra aver preso bene l’addio già annunciato al Napoli e non deve essere sicuramente bello leggere ogni giorno sui giornali di un Giovanni Manna, suo successore, che sta già programmando il Napoli che verrà.

Qualche dichiarazione su questo Napoli

Intervenuto un mese fa presso l’Università degli studi di Teramo, il direttore sportivo azzurro ha detto: “Amo l’Abruzzo e la sua montagna, trovo sul Gran Sasso i giusti momenti di riposo e di condivisione con gli amici di sempre. La comunicazione è un tema delicato, oggi qualsiasi tipo di dichiarazione può essere male interpretata e viaggiare a grande velocità. Ci si deve confrontare con la realtà dei social media dove tutti si sentono autorizzati a dire qualsiasi cosa, nascondendosi dietro una tastiera. A Napoli ho una grande squadra che lavora dietro di me e mi segue nelle diverse esperienze. Ai dirigenti neofiti suggerisco la programmazione come metodo per affrontare in maniera ponderata le stagioni sportive e per evitare di disperdere risorse ed energie. Gli arbitri? Sono stato sempre un acceso contestatore della categoria ma ritengo che quando si trascende e si arriva a gesti di violenza si debbano applicare le massime pene non solo in campo sportivo ma anche in sede di giustizia ordinaria”.