Max Allegri sparito nel nulla, la storia con Ambra Angiolini al capolinea

Dopo quattro anni l’uno al fianco dell’altra, finisce nel mistero più assoluto la storia d’amore che legava Max Allegri ad Ambra Angiolini. I due non appaiono più insieme da settimane e gli indizi circa la rottura iniziano a diventare ogni giorno che passa delle conferme che delle mere illazioni. E la colpa, forse, è tutta del tecnico bianconero!

A rilanciare la clamorosa notizia è il settimanale “Chi” che per la verità già in estate aveva lanciato l’allarme sui due, salvo poi ricredersi dopo il loro avvistamento sulla Costiera Amalfitana. In quell’occasione tutto fu messo a tacere grazie ai tanti scatti che li vedevano innamorati e felici, scambiarsi coccole e baci sotto il sole di uno degli angoli più romantici del mondo.

Eppure forse quelli di “Chi” parevano averci visto più lungo di tutti se poi, ai primi freddi autunnali, la storia d’amore tra l’allenatore e l’attrice sarebbe andata in mille pezzi. L’assenza della Angiolini al matrimonio della prima figlia di lui, Valentina, lo scorso settembre avrebbe fatto intendere a tanti che razza di aria tirasse in quel momento tra i due appena dopo le ferie estive. Poi il dramma. Solo pochi giorni fa la Angiolini sarebbe stata avvistata a Milano con gli occhi lucidi di chi ha fatto di tutto per salvare il rapporto e non ci è riuscito.

D’altro canto Allegri sarebbe letteralmente sparito nel nulla, trincerato in casa o nel training center della Juventus. Avvicinarlo è impossibile anche se una scomoda verità starebbe venendo sempre più allo scoperto in queste ore. Si dice, infatti, che la colpa della fine del rapporto sia essenzialmente da imputare proprio al toscano. Il motivo? Un tradimento!

Intanto sui social sta infuriando la polemica. Oltre a prendere le parti di Ambra contro il (presunto) fedifrago Max, in tanti ce l’avrebbero anche con la troupe di Striscia la Notizia che sarebbe andata a consegnare il famigerato Tapiro alla ex stellina di Non è la Rai. La stessa Jolanda, figlia della Angiolini avuta con Francesco Renga avrebbe scritto: “Era davvero necessario infierire? Perché venire da lei a Milano e non andare a Torino? Perché si è fidata della persona con cui stava e con cui ha condiviso quattro anni della sua vita? Ed Anche se questa persona alla fine si è rivelata diversa, la colpa è di chi si fida o di chi tradisce la fiducia e tradisce in ogni senso possibile? Cosa c’è di riprovevole o ‘perdente’ nel fidarsi e nell’amare? Ditemi che sono pesante, che non so scherzare, ma a me non fa ridere. La sofferenza delle altre persone non mi diverte”.