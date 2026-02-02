Max Puglia omaggia Miles Davis nel centenario della nascita con un nuovo progetto discografico

In occasione del centenario della nascita di Miles Davis, il chitarrista napoletano Max Puglia rende omaggio al genio rivoluzionario del Novecento con un nuovo lavoro discografico dal titolo “SULO”: un progetto che esplora e reinterpreta le connessioni tra jazz elettrico e flamenco, tracciando un percorso originale di contaminazione sonora e stilistica.

Fortemente influenzato dalla scuola flamenca, Puglia costruisce un inedito trait d’union tra la tradizione iberica e le sonorità elettriche del jazz contemporaneo. L’ispirazione principale non proviene tanto dal celebre Sketches of Spain realizzato da Davis con Gil Evans, quanto piuttosto da un’opera meno conosciuta e più sperimentale: Siesta (1987), colonna sonora dell’omonimo film diretto da Mary Lambert.

“SULO” non è un album di cover né una semplice rilettura: è una ricostruzione creativa, che destruttura frammenti compositivi del repertorio davisiano per riassemblarli in sei brani originali, fortemente radicati nel linguaggio del jazz elettrico contemporaneo.

Tra gli interpreti figurano Vito Ranucci, in quella che rappresenta la sua ultima registrazione prima della prematura scomparsa, Giulio Martino con il suo timbro profondo e notturno, e il giovane talento Luigi Di Nunzio, dalla linea melodica compatta e luminosa. La parte armonica è affidata a Mario Nappi, che arricchisce il progetto con suoni ispirati agli anni ’80 e una profonda ricerca timbrica.

Per questa nuova avventura, Max Puglia lascia la chitarra classica per imbracciare l’elettrica, dando vita ad assoli nervosi e taglienti che evocano la potenza e l’energia della Mahavishnu Orchestra di John McLaughlin.

L’album “SULO” sarà presentato dal vivo a partire dal 14 febbraio p.v., data che segna anche l’uscita ufficiale del disco. Il progetto sarà portato in tour lungo tutto il 2026, anno del centenario di Miles Davis, con una formazione completa composta da chitarra, sassofono, basso, batteria ed elettronica.

Un omaggio colto e appassionato, che non guarda al passato con nostalgia, ma rilancia la lezione di Davis come inesauribile fonte di ispirazione per la musica del presente e del futuro.

Nei mesi di febbraio, marzo e aprile, la formazione in duo – con Mario Sellitto al basso – si esibirà nella Chiesa di San Potito (Via Salvatore Tommasi 1, Napoli) nelle seguenti date:

26 febbraio

12 marzo

26 marzo

16 aprile

Tutti i concerti avranno inizio alle ore 18:30 e saranno ad ingresso gratuito, previa registrazione su www.eventbrite.it, in collaborazione con la NAP Academy di Carlo Morelli.