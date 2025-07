Maxi concorso Agenzia delle Entrate 2025 – funzionari tributari: tutte le info per partecipare

Grandi novità nel mondo dei concorsi pubblici. Nelle scorse settimane, l’Agenzia delle Entrate ha bandito un maxi concorso prevede l’assunzione di 2.700 funzionari giuridico‑tributari a tempo indeterminato, distribuiti su sedi centrali, regionali e provinciali in tutta Italia.

I candidati selezionati saranno impiegati in attività di assistenza ai contribuenti, controllo fiscale, accertamenti economico‑tributari, contenzioso e riscossione.

La domanda va inviata online sul portale inPA entro le 23:59 dell’11 agosto 2025, utilizzando SPID/CIE/CNS/eIDAS e un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) o domicilio digitale

Cosa prevede la selezione? La selezione prevede un’unica prova scritta a quiz, digitalizzata su tablet, con domande su diritto tributario, civile e commerciale, amministrativo, UE, contabilità aziendale, diritto fallimentare, penale (inclusi reati contro la PA), oltre a quesiti su inglese e informatica.

MAXI CONCORSO AGENZIA ENTRATE 2700 FUNZIONARI – CORSO DI PREPARAZIONE

Ebbene, per prepararsi al meglio per tutte le materie del concorso ed essere competitivi appare opportuno rivolgersi ad un corso preparazione ad hoc. A tal proposito, la redazione di concorsi-pubblici.org, con il supporto di esperti docenti e formatori e sotto la direzione scientifica del Dott. Giuseppe Corfeo (dirigente della P.A.), ha organizzato un corso di preparazione per la prova scritta (ed unica) del concorso in questione che inizierà presumibilmente la seconda metà di settembre.

Il corso sarà tenuto da Dirigenti e Funzionari della Pubblica Amministrazione, Avvocati e Dottori commercialista con comprovata esperienza nel campo della formazione e verterà su tutte le materie caratterizzanti l’unica prova prevista dal bando di concorso.

Il corso sarà composto da 15 lezioni, oltre l’ultima lezione dove ci sarà una simulazione vera e propria della prova e le sedute si svolgeranno tutte rigorosamente in diretta su piattaforma digitale ed in LIVE, con la possibilità di visualizzare la registrazione di ogni lezione in differita grazie all’invio via mail da parte dell’organizzazione del corso. Cliccando qui è possibile ricevere tutte le info sul corso ed iscriversi.

Al momento è possibile acquistare il corso al prezzo vantaggioso di soli 179,90 euro (IVA inclusa) entro e non oltre il 31 luglio 2025. Per chi si iscriverà entro il 10 settembre, invece, il corso costerà 199,90 euro.

Compreso nel prezzo è previsto lo svolgimento di simulazioni e l’invio di dispense ad hoc sulle materie di diritto oggetto del corso, schemi riassuntivi e mappe concettuali.

