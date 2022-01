Maxi Gomez-Juventus, interesse confermato. Tentativo in prestito

Maxi Gomez osservato speciale degli scout bianconeri in occasione di Real Madrid-Valencia. La Juventus pronta per l’attacco

Il problema dell’attacco della Juventus è evidente. Alvaro Morata non offre troppi gol, nonostante il buon aiuto alla squadra, e Moise Kean si sta rivelando poco adatto al ruolo di centravanti. Kaio Jorge non è ancora ritenuto abbastanza maturo per poter giocare in pianta stabile e la Juventus deve premunirsi. In tal senso, la squadra di Andrea Agnelli sembra aver puntato Maxi Gomez del Valencia.

Il 25enne Uruguayano è entrato nel mirino bianconero da qualche giorno, con emissari della Juventus presenti alla partita del suo Valencia contro il Real Madrid per osservarlo da vicino.

Le possibilità d’acquisto

La Juventus sembrerebbe essere intenzionata a prendere il calciatore in prestito per 6 mesi, senza alcun obbligo di riscatto. Il calciatore ricorda vagamente Mandzukic per caratteristiche e sarebbe un profilo gradito ad Allegri.

Le intenzioni da Torino sembrano chiare: voler provare a prendere qualcuno che faccia da traghettatore per la stagione corrente, per poi provare il grande colpo in Estate.

I grandi nomi restano i soliti. Dusan Vlahovic, per cui la Fiorentina chiede attualmente 70 milioni e che vorrebbe vendere nel mercato di Gennaio per non far abbassare il prezzo in Estate. Anche perché andrà in scadenza nel 2023. La Juventus potrebbe approfittarne per limare le richieste. L’altro grande nome sembra Gianluca Scamacca con il Sassuolo che vuole una cifra tra i 40 e i 45 milioni. Quest’ultimo è un profilo graditissimo ad Allegri, ma su cui ci sono gli occhi anche dell’Inter.