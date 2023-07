Maxime Lopez al Napoli: è quasi fatta. Sconto del Sassuolo

Salvo clamorosi colpi di scena, Maxime Lopez sarà un nuovo giocatore del Napoli. Il centrocampista del Sassuolo arriverà con un prezzo di sconto

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, Maxime Lopez sarebbe vicinissimo a vestire la maglia dei partenopei. Il calciatore francese in forza al Sassuolo potrebbe essere il primo innesto dell’era Rudi Garcia al Napoli e arriverebbe per sostituire a livello numerico Tanguy Ndombele.

Il giocatore del Sassuolo potrebbe arrivare anche ad un prezzo di sconto, considerando gli ottimi rapporti tra Napoli e neroverdi. Infatti, il suo prezzo sarebbe passato da 20 a 15 milioni di euro con i partenopei che lo vedrebbero già proiettato come giocatore da inserire nella loro mediana.

Le ultime

“In mediana si prova a stringere per Maxime Lopez del Sassuolo dopo i messaggi fin troppo eloquenti del playmaker che portano in direzione dell’azzurro di Napoli. La valutazione del motorino francese – che è già stato alle dipendenze di Garcia ai tempi del Marsiglia – è passata dai 20 ai 15 milioni di euro. L’operazione insomma sembra essere in dirittura d’arrivo e potrebbe anche essere la prima della nuova stagione del Napoli. Lopez arriverebbe in azzurro come vice Lobotka”

Il giocatore, quindi, potrebbe raggiungere già nei prossimi giorni la sua nuova squadra. Rudi Garcia lo conosce già benissimo, avendolo avuto già ai tempi del Marsiglia. Il neo tecnico azzurro ha avuto un impatto enorme nello scegliere il giocatore francese per il nuovo corso, tanto che avrebbe spinto tantissimo con Aurelio De Laurentiis pur di avere subito il centrocampista del Sassuolo.