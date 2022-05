Maxime Lopez, la Roma punta ad abbassare il prezzo

Per Maxime Lopez del Sassuolo la Roma potrebbe sfruttare il canale preferenziale e la percentuale sulla rivendita di Davide Frattesi, che attualmente gioca nei neroverdi

La Roma vuole il calciatore francese. Maxime Lopez in stagione ha dimostrato di essere uno dei prezzi più pregiati dei neroverdi. Il centrocampista ha mostrato grande personalità ed è valutato circa 15 milioni dagli emiliani.

Su di lui ci sarebbero anche altre squadre di Serie A, tra cui l’Inter, ma il canale preferenziale con il Sassuolo grazie agli affari precedenti potrebbe aiutare i capitolini. Sul piatto potrebbe esser messo quel 30 % sulla futura rivendita di Davide Frattesi, oltre che alcuni prospetti del vivaio giallorosso.

La trattativa sembra avviata

Maxime Lopez potrebbe essere, dunque, uno dei primi rinforzi della squadra di José Mourinho. Attualmente il calciatore francese guadagna circa 600 mila euro annui, che andrebbe a raddoppiare in caso di passaggio a Trigoria.

Il contratto potrebbe essere un quinquennale, che farebbe felici tutti. La clausola sulla rivendita di Frattesi – circa il 30 % – è stimabile sui 6/7 milioni eventualmente decurtabili dalla spesa per il calciatore francese. La Roma potrebbe optare, come detto, l’inserimento di altre contropartite tecniche affinché possano crescere e limare ancor di più la distanza tra domanda e offerta con gli emiliani.

Intanto l’ex Marsiglia in questa stagione ha dimostrato – sotto Dionisi – di potersi giocare le proprie carte in una squadra più grande. In stagione ha giocato circa 3.028 minuti, distribuiti su 36 presenze stagionali. Sono due i gol siglati in neroverde in questa stagione, con anche due assist all’attivo. La Roma resta vigile.