Maximiano, non solo il Napoli su di lui

Il portiere del Granada, Luis Maximiano, è accostato anche alla Lazio di Sarri. I biancocelesti ci pensano

Il Napoli non sarà l’unica squadra a dover pensare ad un nuovo portiere, la prossima estate. Appare più che probabile che Thomas Strakosha lasci i capitolini, con Pepe Reina che a quel punto non basterebbe come unico estremo difensore.

Ai biancocelesti avrebbero offerto negli ultimi giorni Luis Maximiano, portiere del Granada che interessa anche al Napoli. I partenopei stanno valutando e monitorando la situazione, anche per via della situazione Ospina.

Cosa succederà?

David Ospina ha un futuro, infatti, incerto. Il portiere colombiano è corteggiato dagli emirini e dal Real Madrid, oltre che dalla Lazio stessa. Poi c’è Luciano Spalletti, che starebbe spingendo pur di chiedere ad Aurelio De Laurentiis di rinnovare il contratto dell’ex Arsenal.

Allo stato attuale delle cose appare difficile pronosticare cosa accadrà, ma questo effetto domino potrebbe causare un valzer di portieri che già si prospetta assurdo. Alex Meret sembra, anche lui, in procinto di abbandonare la Campania e il Torino pondera il colpo. Anche i granata hanno bisogno di un portiere, viste le difficoltà avute in porta.

Il Napoli avrebbe pensato a Salvatore Sirigu per sostituirlo, giocatore passato proprio dal Torino e il cui futuro dipenderà dalle scelte partenopee. Dovesse uscire anche Ospina, il Napoli potrebbe provare il doppio colpo, portandosi a casa anche uno tra Maximiano e Cragno. Dovesse anche il Cagliari retrocedere, la trattativa per il portiere dei sardi potrebbe mettersi economicamente in discesa e rendere disponibili soldi per altri ruoli.