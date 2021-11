Maya Hawke: “i film di mia madre, Uma Thurman, che non guardo”

Maya Hawke non solo è una giovane e talentuosa attrice ma è anche la figlia di una celebre coppia di attori: Ethan Hawke e Uma Thurman.

Cresciuta nell’ambiente cinematografico, la sua decisione di intraprendere la carriera attoriale non è stata una sorpresa. Nonostante i suoi genitori abbiano partecipato a molti film iconici, non tutte le pellicole rientrano in film che la giovane attrice guarderebbe. In particolare Maya Hawke ha confessato a The Guardian quali siano i film di sua madre che non ama guardare. Inoltre, l’attrice ha rivelato quali invece siano i film che apprezza e guarda con piacere di entrambi i genitori.

Maya Hawke ha ammesso di non aver visto tutti i loro film e che a volte le risulti difficile guardare i suoi genitori in situazioni emotive molto pesanti, nonostante sappia che si tratti di finzione.

Le parole di Maya Hawke:

“Credo che sia buffo il fatto che non abbia visto tutti i loro film. A volte non vuoi vedere qualcuno che spara a tua madre o tuo padre che attraversa una crisi, anche se so che è finzione. Principalmente guardo i film dove loro sono felici. Uno dei miei film preferiti con mia madre è The Producers [il remake del 2005 di Susan Stroman del musical di Mel Brooks]. Nel film lei balla ed è favolosa”.

Inoltre, l’attrice ha aggiunto che uno dei film più celebri con Uma Thurman, Pulp Fiction, non rientra tra i suoi preferiti, argomentando:

“The Producers è molto più divertente da vedere rispetto a Pulp Fiction dove John Travolta le infila un ago nel cuore”.

Infine, nonostante la stessa Hawke abbia lavorato con Quentin Tarantino, regista di Pulp Fiction, nel film C’era una volta a… Hollywood, non ci resta che concordare col fatto che non siano scene facili da guardare per una figlia.

Maya Hawke ha recentemente preso parte al film horror Fear Street Parte 1:1994. Rivedremo l’attrice anche nella quarta stagione di Stranger Things che verrà rilasciata nel 2022.