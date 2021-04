Maya Rudolph interpreterà una milliardaria nella nuova serie di AppleTV+

Maya Rudolph sarà la protagonista di una serie comica che debutterà su AppleTV+.

La commedia, ancora senza titolo, sarà composta da episodi della durata di mezz’ora ciascuno. Lo show è creato da Alan Yang, creatore di serie di successo come Master of None, e Matt Hubbard conosciuto per aver lavorato a progetti come 30 Rock e Parks and Recreation.

Maya Rudolph, oltre ad avere il ruolo da protagonista, sarà anche tra i produttori esecutivi del progetto attraverso la sua casa di produzione Animal Pictures. Natasha Lyonne, Danielle Renfrew Behrens, Dave Becky si aggiungono alla lista dei produttori esecutivi.

Universal Television sarà la casa di produzione dietro a questo nuovo progetto.

Non si tratta della prima collaborazione tra Rudolph, Hubbard e Yang. I tre infatti hanno collaborato allo show di Amazon Forever.

Ulteriori dettagli sulla serie con Maya Rudolph:

L’attrice interpreterà Molly, una donna la cui vita verrà stravolta dopo che il marito la lascia, lasciandole però 87 miliardi di dollari.

Recentemente l’attrice, storico membro del cast del Saturday Night Live, ha avuto un ruolo ricorrente nella serie The Good Place di Michael Schur, conclusasi da poco.