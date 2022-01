Mazraoui, lo scatto per la fascia di Juventus e Roma

Noussair Mazraoui dell’ Ajax potrebbe essere il rinforzo giusto sia per Juventus che per Roma in Estate. Le ultime

Il capitolo terzini sia per Juventus che per Roma è complicato. Entrambe le squadre si ritrovano ad avere un reparto non propriamente di alto spessore con quasi tutte seconde linee. La scadenza di Mazraoui dell’Ajax, in tal senso, potrebbe aiutare entrambe le compagini.

Il problema delle fasce difensive è evidente anche dall’ultima partita tra le due compagini, con un rocambolesco risultato di tre a quattro che ha lasciato intravedere più disagi difensivi che altro.

Un reparto da rifondare e un terzino che scalpita

Noussair Mazraoui unisce un buon dribbling e una buona visione di gioco ad una non propriamente vasta rapidità e un ottimo controllo palla. Pecca un po’ in difesa, ma si ci può lavorare. Il calciatore è un pezzo pregiato dell’Ajax, con cui andrà in scadenza a Giugno.

I lancieri hanno provato fino all’ultimo a rinnovarlo, ma il talento Marocchino vorrebbe provare una nuova esperienza. Già da questa sessione di Gennaio può accordarsi per il suo futuro, che potrebbe essere in Serie A. Roma e Juventus fiutano il colpo, con i bianconeri che sembrerebbero poter sfruttare l’occasione per un ricambio generazionale.

Alex Sandro andrà in scadenza nel 2023 e sembrerebbe essere già sul mercato. Il calciatore sta deludendo da un paio di stagioni a questa parte, rendendosi protagonista di un clamoroso erroraccio nella finale di Supercoppa Italiana contro l’Inter.

Attenzione però alla Roma, che potrebbe giocarsi la carta Mourinho e provare l’assedio al calciatore. Lo Special One intriga e la Roma potrebbe far leva su ciò.