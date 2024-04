Mazzarri e il gesto da pelle d’oca mai dimenticato per Armando Izzo

Il Mazzarri-bis, alla SSC Napoli, non è andato nel verso giusto. Dopo alcuni mesi alla guida degli azzurri il mister è stato esonerato da Aurelio De Laurentiis, il quale gli ha preferito Francesco Calzona.

Durante la sua prima esperienza partenopea, il toscano si rese protagonista di un grande gesto verso un giovane Armando Izzo, ora difensore centrale in Serie A: “Mazzarri mi chiamò e disse: ‘Vieni qui. Come hai corso oggi?’. Gli spiegai la situazione”.

“Con grande signorilità prese il portafoglio, lo aprì ed estrasse un po’ di contanti. Li diede al preparatore, dicendogli: ‘Accompagnalo a comprare un paio di scarpe nuove’. Non fu per i 50 euro, ma per il gesto. Quando ci siamo ritrovati a Torino mi ha ringraziato per le belle parole che avevo speso per lui negli anni”.

Con queste parole Armando Izzo, tempo fa, elogiò Walter Mazzarri. Il suo ex allenatore dei tempi anche di Torino ora sarà avversario in Serie A.