Mazzarri esonerato dal Napoli, ma un suo gesto non passa inosservato

Da oggi Walter Mazzarri non è più l’allenatore della SSC Napoli. Aurelio De Laurentiis, nelle ultime ore, l’ha congedato così: “Esonerato un amico, mi dispiace, si è sempre dimostrato disponibilissimo, ma ai tifosi del Napoli dobbiamo dare qualcosa di più“.

Parole, quelle del presidente, che confermano il buon rapporto con l’allenatore di San Vincenzo, il quale dice addio alla squadra dopo appena due mesi e mezzo dal suo ritorno sulla panchina azzurra, dopo dieci anni, per sostituire l’esonerato Rudi Garcia.

Nonostante le prestazioni non all’altezza e l’esonero, i tifosi azzurro saranno sempre dalla parte di Mazzarri, non dimenticando quanto fatto oltre dieci anni fa e il suo buon cuore da tifoso napoletano.

Un grande gesto del mister c’è stato anche all’uscita di Castel Volturno .Nonostante sapesse dell’esonero, Mazzarri si è comunque fermato per salutare i giornalisti, tutto con gentilezza e rispetto. Il mister avrà sicuramente commesso degli errori ma il suo carattere non è discussione. Molti ex Napoli, dopo essere andati via, non sono più in buoni rapporti con De Laurentiis. Mazzarri, invece, conserva col presidente un’amicizia durata oltre dieci anni e che continuerà a durare nonostante l’esonero.