Mazzarri, esonero o dimissioni? De Laurentiis sarebbe deluso ed imbufalito

La SSC Napoli riflette sul futuro di Walter Mazzarri. Secondo quanto scritto dal portale AreaNapoli.it, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, sarebbe deluso ed imbufalito per le prestazioni deludenti della squadra, con il numero uno azzurro che sta seriamente pensando ad un possibile ritorno in panchina di Rudi Garcia al posto dell’allenatore toscano.

Il portale, comunque, sottolinea che al momento nulla è deciso e che nelle prossime ore potrebbe esserci un chiarimento telefonico tra allenatore e presidente, con quest’ultimo che prenderà la propria decisione.

Al momento, comunque, non sembrano esserci gli estremi per un esonero, con il presidente che preferirà prima parlare di persona con mister. Intanto, sicuramente si opterà per portare in ritiro la squadra.

MAZZARRI A RISCHIO ESONERO? IL MATTINO GIA’ PARLAVA DI POSSIBILI DIMISSIONI DEL MISTER

Già qualche giorno il quotidiano Il Mattino scriveva di possibili dimissioni dell’allenatore Walter Mazzarri.

L’edizione odierna de Il Mattino scriveva sul futuro di Walter Mazzarri e sulla possibilità che l’allenatore partenopeo decida di dimettersi dal SSC Napoli ancora prima del termine stabilito dal contratto stipulato con Aurelio De Laurentiis e che si concluderà il prossimo giugno.

Il Mattino, infatti, riporta che il mister azzurro non ha la minima intenzione di fare la figura del ‘fantoccio’ e vuole un mercato adeguato a gennaio da parte della società. La necessità è avere un centrale difensivo ed un centrocampista, ovvero il minimo sindacale. In caso contrario sarebbe pronto a dire addio in via anticipata.