Mazzarri “Fino ad ora ho sbagliato solo una partita”

Walter Mazzarri ha parlato in conferenza stampa prima della partita con il Genoa, la partita che potenzialmente potrebbe aver segnato il suo esonero dalla panchina del Napoli

Walter Mazzarri è ormai sempre più lontano dalla panchina del Napoli, con quello che ormai sembra un esonero segnato. Il tecnico toscano rischia di salutare con l’amaro in bocca questa sua nuova avventura in azzurro, visto che i risultati non sembrano remare in suo favore.

Aurelio De Laurentiis continua a spazientirsi, con quel pareggio con il Genoa che sembra aver segnato uno dei punti più bassi della stagione degli azzurri. Si è parlato tanto di un possibile ritorno di Rudi Garcia, che sembra non si farà, che ha paradossalmente fatto meglio di Mazzarri. Il Napoli del francese era al quarto posto, posizione che ora sembra troppo lontana per chi la scorsa stagione vinceva lo scudetto.

“Ho sbagliato solo una partita”

Eppure, Mazzarri prima del fatale pareggio con il Genoa sembrava aver annusato un possibile esonero. Tanto da aver detto qualche parolina sulla possibilità di licenziamento. Ecco cosa ha detto: “L’unica gara che davvero ho sbagliato è quella con il Torino, anche per via della mia squalifica. Poi in tutte le altre partite ce la siamo giocata e meritavamo anche di più come ad esempio nella gara contro il Monza dove abbiamo fatto tantissimi tiri”.

A rafforzare la gravità delle cose, anche la Gazzetta dello sport: “In termini calcistici, una vita fa. Mazzarri è arrivato a Napoli accolto dall’affetto della gente per le emozioni che aveva saputo dare nella sua prima avventura azzurra, ora però ha bisogno di ricollegarsi al presente e sistemare il prossimo futuro. Il Genoa è soltanto la prima tappa, ma anche per questo la più importante: senza una vittoria oggi sarà impossibile guardare con fiducia al futuro. Perché adesso anche Walter è finito nell’occhio della critica di una città profondamente delusa”.