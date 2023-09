Mazzarri: “Fu il più grande errore della mia carriera”

Il patron Aurelio De Laurentiis è sempre stato criticato negli anni per il suo carattere particolare. In qualche modo però è sempre riuscito a tenersi stretto i suoi collaboratori sia in campo calcistico che in campo cinematografico. Possiamo ricordare che anni fa il patron azzurro voleva far restare a Napoli l’allenatore Walter Mazzarri che aveva iniziato una vera e propria era.

Il patron gli propose un ricco aumento dell’ingaggio, ma il toscano rifiutò optando per l’Inter. Poi però il toscano, come rivelò in una conferenza stampa, se ne pentì: “Lasciare il Napoli per approdare l’Inter fu il più grande errore della mia carriera”. A Napoli aveva raggiunto l’apice dopo due stagioni alla Sampdoria, poi però ci fu una lenta discesa verso livelli decisamente inferiori.

Mazzarri credeva che andando alla Milano nerazzurra avrebbe potuto fare un salto di qualità. Purtroppo non fu così, con l’Inter non fece granché e la sua carriera non spiccò più il volo. Anche con Carlo Ancelotti il presidente partenopeo è rimasto in ottimi rapporti. Difatti dopo la vittoria del Real Madrid contro il Manchester City di due anni fa, Aurelio De Laurentiis chiamò Ancelotti facendogli i complimenti per l’accesso alla finale di Champions League.

L’attuale tecnico dei Blancos ringraziò il patron per la gradita telefonata. I due si stimano molto anche dopo aver discusso negli anni in cui il mister italiano ha allenato il Napoli. In quel caso, dopo delle prestazioni negative, ADL non ci pensò due volte a esonerare il prossimo CT del Brasile.

Insomma De Laurentiis sa farsi voler bene a modo suo. I suoi modi non saranno i migliori ma la stima verso di lui è tanta. Anche il toscano Luciano Spalletti, che ha lasciato Napoli qualche mese fa, ha tanto rispetto del patron partenopeo.