Mazzarri non si presenta a ritirare la medaglia, Ivan Zazzaroni: “Scelta non condivisibile”

Il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Mediaset al termine della partita di Supercoppa italiana tra Napoli ed Inter. Il giornalista, in particolare, ha criticato l’atteggiamento di Walter Mazzarri, il quale, al termine della partita, non si è presentato per ritirare la medaglia d’argento.

“Una scelta non condivisibile perché non rende omaggio alla prestazione del suo Napoli. Una scelta simile la fece il presidente del Napoli in Cina. Devi andare perché è uno sport e ci sono dei valori da rispettare”

Ivan Zazzaroni ha poi parlato dell’arbitraggio: “Vorrei vedere una partita dove gli arbitri non incidono, anche se va detto che l’Inter è sicuramente più forte.

“L’espulsione di Simeone ha costretto Mazzarri a cambiare e mettere la squadra ancora più sulla difensiva, fino poi al gol di Lautaro che era un po’ nell’aria”, ha infine dichiarato il giornalista.