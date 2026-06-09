Mazzarri pensa a Insigne: possibile reunion in Grecia

Walter Mazzarri sogna di riabbracciare Lorenzo Insigne. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, l’Iraklis Salonicco avrebbe avviato i primi contatti per valutare la possibilità di portare in Grecia l’ex capitano del Napoli, protagonista di alcune delle stagioni più importanti della sua carriera proprio sotto la guida del tecnico toscano

Mazzarri vuole Insigne

Si tratta di una pista ancora nelle fasi iniziali, ma che sta già attirando l’attenzione degli appassionati. Mazzarri conosce perfettamente le qualità di Insigne e ritiene che il fantasista possa rappresentare un valore aggiunto per il progetto del club ellenico, intenzionato a costruire una squadra competitiva e ambiziosa in vista della prossima stagione.

L’eventuale arrivo dell’attaccante napoletano garantirebbe esperienza internazionale, qualità tecnica e leadership. Per Insigne sarebbe anche l’occasione di rilanciarsi in un nuovo contesto, ritrovando un allenatore che ha saputo valorizzarlo nel corso degli anni e con il quale ha condiviso momenti significativi della sua crescita calcistica.

Non solo Insigne

Non c’è però solo Insigne nei pensieri del club greco. Anche Alessio Zerbin potrebbe finire nel mirino dell’Iraklis. L’esterno offensivo, reduce dalle ultime esperienze lontano da Napoli, rappresenta un profilo particolarmente gradito a Mazzarri per la sua duttilità e la capacità di giocare su entrambe le fasce. Un eventuale approdo in Grecia gli permetterebbe di trovare continuità e diventare un elemento importante nel nuovo progetto tecnico della formazione di Salonicco.